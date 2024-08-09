В России подписан закон о легализации майнинга криптовалют

Владимир Путин подписал закон о легализации деятельности по майнингу криптовалют, утверждённый ранее Советом Федерации и Госдумой. Документ был сегодня опубликован на официальном портале правовой информации.

Законом определены такие понятия, как «майнинг», «майнинг-пул», «оператор майнинговой инфраструктуры», «организация обращения цифровой валюты», а также закреплены порядок и условия ведения деятельности по добыче криптовалют в России. Согласно закону, заниматься майнингом смогут российские юрлица и индивидуальные предприниматели при условии включения в соответствующий реестр Минцифры РФ. Физлица смогут заниматься этим видом деятельности без включения в реестр при условии, что не будут превышены установленные лимиты на энергопотребление. При этом правительство вправе вводить запрет на майнинг в отдельных регионах или на отдельных территориях.

Законом предусмотрено предоставление майнерами в уполномоченный орган информации о получении цифровой валюты в результате их деятельности, а также сведений об адресах-идентификаторах. Также документом запрещена реклама цифровой валюты в целях организации её обращения и разрешена торговля иностранными цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на российских блокчейн-площадках.

В ходе совещания по экономическим вопросам, состоявшегося 17 июля, Путин отметил, что проект с цифровым рублём был успешным, и подчеркнул, что важно «не упустить момент» и своевременно настроить регулирование и инфраструктуру для обращения цифровых активов как внутри России, так и в отношениях с зарубежными партнёрами, пишет РБК. Вместе с тем он отметил, что бесконтрольное потребление майнерами электричества создает риск дефицита энергии для ряда регионов, в числе которых Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край.

Также сегодня был подписан закон, которым обеспечивается возможность проведения Банком России эксперимента по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчётах. При этом Банк России наделяется функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере трансграничных расчётов и биржевых торгов цифровой валютой.