Яндекс внедрил детектор медленной загрузки видео в Поиск и Яндекс Браузер. Это поможет пользователям, у которых возникают трудности с просмотром контента, быстро найти его на других ресурсах.

В Поиске по видео алгоритмы теперь определяют ролики, загрузка которых длится дольше обычного. В этих случаях сервис сразу посоветует посмотреть такой же ролик на других площадках. Когда Поиск по видео индексирует на нескольких площадках одинаковые ролики, он объединяет их в «дубли», а затем показывает как альтернативу контенту с медленной загрузкой.

Если же полностью аналогичного видео не обнаружится, сервис предложит найти похожие ролики на разных площадках. В результатах поиска приоритет будет отдаваться сайтам, где контент сейчас можно посмотреть без проблем с загрузкой. Всего Поиск по видео проиндексировал больше 6 млрд роликов в интернете.

В Яндекс Браузере детектор медленной загрузки видео работает так же. Если алгоритмы обнаружат проблемы с загрузкой ролика на онлайн-площадке, пользователь увидит над ним предложение найти этот же или похожий контент с помощью Поиска по видео. Это уже доступно в десктопной версии браузера и скоро появится в мобильной.