В Android появилась возможность блокировать приложения, загруженные не из Google Play

Компания Google обновила политику безопасности, добавив новую функцию, которая позволит разработчикам блокировать установку приложений, загруженных не из официального магазина Google Play. Таким образом, можно будет препятствовать установке недоступных в регионе пользователя приложений и игр через сторонние магазины или файлы APK.

Как известно, пользователи Android могут беспрепятственно устанавливать приложения из сторонних источников. Теперь же, используя API Google Play Integrity, приложения смогут определить источник своей загрузки, и, в случае установки не из официального магазина, заблокировать работоспособность и предложить пользователю скачать его из Google Play.

Эта функциональность была анонсирована на конференции Google I/O в мае текущего года и уже находит применение в некоторых свежих играх. Раньше разработчикам приходилось прибегать к различным ухищрениям для обнаружения нелегальных установок, теперь же новая функция значительно упрощает этот процесс.