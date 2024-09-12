Умная техника Xiaomi в МТС

В МТС представлен большой выбор техники Xiaomi. Устройства помогут сделать вашу жизнь более комфортной и безопасной, а управлять ими вы сможете через свой смартфон. Приобрести их можно как единым платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Среди предлагаемых устройств Xiaomi — телевизоры, вертикальные и роботы-пылесосы, бытовая техника для кухни, товары для микроклимата в доме, девайсы для красоты и здоровья, интеллектуальные приборы, различные датчики и многое другое. Понравившееся устройство можно приобрести, оплатив всю стоимость сразу или оформив в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа.

Современные гаджеты в доме — что может быть лучше! Когда большую часть времени приходится проводить дома, важно поддерживать в нем правильную температуру, влажность и чистоту воздуха. А для эффективной и быстрой уборки достаточно завести дома пару полезных гаджетов Xiaomi, которые повысят ее качество и заметно сократят время наведения чистоты. Телевизоры Xiaomi располагают большим количеством разъёмов для подключения дополнительных устройств и гаджетов. Составьте свой сценарий Умного дома — управляйте телевизором, роботом-пылесосом и другими умными устройствами прямо со смартфона либо с помощью команд голосовому помощнику.

Кухня — особенное помещение, любимое всеми домочадцами, требует индивидуального подхода. Пока вы просыпаетесь и делаете свои обычные утренние дела, кофеварка с возможностью задавать объем и регулировать крепость напитка сварит кофе, чайник нагреет воду до нужной температуры, а фритюрница приготовит запеканку к тому моменту, когда вы будете готовы сесть за стол — и стоять у плиты перед выходом на работу не придется. Технику Xiaomi для кухни можно интегрировать с систему Умного дома и управлять ею удаленно. Также помимо техники и приборов освещения, на кухне можно установить систему датчиков.

Умная техника для красоты и здоровья и другие полезные устройства, которые обладают рядом интеллектуальных функций, станут незаменимыми помощниками в повседневной жизни:

Полный список техники, которую можно приобрести в МТС, доступен по ссылке.