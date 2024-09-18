Дональд Трамп анонсировал собственную криптовалюту

Дональд Трамп, бывший президент США и нынешний кандидат на этот пост, объявил о создании компании World Liberty Financial, специализирующейся на цифровых активах. Компания планирует выпустить собственную криптовалюту. Некоторые эксперты считают, что эта деятельность может привести к конфликту интересов, если Трамп вновь займет президентский пост.

Подробностей о новой децентрализованной финансовой платформе (DeFi) пока не так много, но, как сообщил сын политика, компания будет оказывать помощь людям, которые не могут получить финансирование от традиционных банков — сложившаяся банковская система характеризуется как предвзятая и политизированная. World Liberty Financial станет своего рода криптобанковской платформой, где широкой публике будет предложено брать и давать в долг криптовалюту, а также инвестировать в неё. «Мы принимаем будущее с криптовалютой и оставляем медленные и устаревшие большие банки позади», — сказал Дональд Трамп.

Вместе с платформой будет выпущен сопутствующий токен WLFI, заявили основатели. Основатель проекта Зак Фолкман раскрыл структуру капитала новой криптовалюты: 20 % токенов выделяется команде основателей, включая Трампов, 17 % токенов зарезервированы для вознаграждений пользователей, а оставшиеся 63 % монет будут доступны для покупки. Однако источники сообщают, что купить токены смогут только аккредитованные инвесторы в соответствии с законодательством США.