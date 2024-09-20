Alibaba выпустила больше 100 открытых ИИ-моделей

Alibaba, китайский технологический гигант, сделал большой шаг в сфере искусственного интеллекта, анонсировав более сотни новых моделей ИИ с открытым исходным кодом. В дополнение к этому, компания представила инновационную технологию преобразования текста в видео, расширяя возможности ИИ-инструментов для пользователей.

Новое семейство моделей с открытым исходным кодом, Qwen 2.5, является расширением большой базовой языковой модели Alibaba, представленной в мае этого года. Модели Qwen 2.5 отличаются количеством параметров (от 0,5 до 72 млрд) и специализацией на различных сферах применения. Компания Alibaba подчеркивает, что Qwen 2.5 обладает знаниями в области математики, программирования, поддерживает более 29 языков, и предназначена для использования в различных секторах экономики, включая автомобилестроение, игры и научные исследования.

В отличие от конкурентов, которые предпочитают закрытый исходный код для своих ИИ-приложений, Alibaba использует гибридную модель. Компания инвестирует как в разработку собственных ИИ-решений, так и в модели с открытым исходным кодом, чтобы расширить свой ассортимент ИИ-продуктов. Alibaba также объявила об обновлении своей флагманской модели Qwen-Max, которая остаётся закрытой. Компания предоставляет доступ к ее возможностям предприятиям через свои облачные продукты. Alibaba заявляет, что Qwen Max 2.5-Max превзошла конкурентов, таких как Meta Llama и OpenAI 4, в нескольких областях, включая рассуждения и понимание языка.

Alibaba расширяет свое ИИ-портфолио, представив новую модель для преобразования текста в видео, которая входит в семейство ИИ-инструментов Tongyi Wanxiang, специализирующихся на генерации изображений по текстовым подсказкам. Этот шаг ставит Alibaba в прямую конкуренцию с мировыми игроками, такими как OpenAI, активно развивающей аналогичные технологии, а также с местными компаниями, например, ByteDance (владельцем TikTok), запустившей в августе ИИ-приложение для преобразования текста в видео Jimeng AI для китайских пользователей в Apple App Stor