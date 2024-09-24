В МТС действует выгодное предложение на покупку ноутбуков Apple

В сети салонов и интернет-магазине МТС действует выгодное предложение на покупку ноутбуков Apple. Их можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. Ежемесячный платеж составит от 149 рублей.
Перечень ноутбуков Apple со скидками представлен по ссылке. Воспользуйтесь выгодным предложением! При покупке ноутбуков через интернет-магазин МТС действует бесплатная доставка.
Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в салонах связи, так и в интернет-магазине,
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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732
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