В МТС действует выгодное предложение на покупку ноутбуков Apple

В сети салонов и интернет-магазине МТС действует выгодное предложение на покупку ноутбуков Apple. Их можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. Ежемесячный платеж составит от 149 рублей.

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