Портфель проектов госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси» значительно расширен

20 сентября Правительством Республики Беларусь приняты изменения в Государственную программу «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.

В нее включены новые проекты, среди которых:

- перевод в электронную форму наиболее востребованных административных процедур, в том числе в части:

регистрации по месту жительства граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь;

обмена, выдачи взамен утраченного (похищенного) водительского удостоверения, а также водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР;

принятия решения о предоставлении арендного жилья, заключения договора найма жилого помещения и другие;

- разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса центра мониторинга дорожного движения (Минтранс);

- создание автоматизированной информационной системы учета гражданских беспилотных летательных аппаратов (Минтранс);

- создание цифровой платформы разработки и сопровождения государственных цифровых платформ и информационных систем (Минсвязи);

- модернизация государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (Минсвязи);

- развитие ГИС «Витрина цифровых проектов» (Минсвязи);

- создание информационно-аналитической системы «Цифровая платформа точного земледелия» (первая очередь) (Минсельхозпрод);

- создание информационно-аналитической системы мониторинга выполнения Государственной инвестиционной программы (Минэкономики);

- модернизация локальной вычислительной сети Белгидромета (Минприроды);

- разработка автоматизированной системы «Электронная библиотека» (Минкультуры).

Их реализация будет завершена в 2024 – 2025 годах. Помимо этого, программой предусмотрено увеличение плановых значений отдельных целевых показателей, а также уточнение объемов финансирования уже реализующихся проектов для обеспечения их эффективного завершения в следующем году.