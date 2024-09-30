Новый уровень защиты: подписка Kaspersky Plus теперь и для домашнего интернета от А1

С 23 сентября 2024 года у пользователей домашнего интернета от А1 появилась возможность обеспечить максимальный уровень защиты своих устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета.
Благодаря подписке пользователи получают не только антивирус в реальном времени, но и защиту данных, управление паролями, диагностику жесткого диска, обнаружение несанкционированного подключения к Wi-Fi и многое другое. Подписка позволяет защитить до 3 устройств и совместима с различными операционными системами.
Кроме того, первые 30 дней пользоваться услугой Kaspersky Plus можно бесплатно. Затем вы сможете продолжить пользование всего за 7,92 рубля за 30-дневный период подписки для 3 устройств.
|
Наименование подписки
|
Стоимость, в бел. рублях (С НДС)
|
Период действия, дней
|
Количество устройств, шт.
|
Kaspersky Plus для фиксированного интернета
|
7,92
|
30
|
3
Подключение подписки доступно через приложение «Мой А1», в личном кабинете или при обращении в магазины А1.
Не упустите возможность обеспечить надежную защиту ваших устройств с подпиской Kaspersky Plus для фиксированного интернета от А1!
Подробнее ознакомиться с описанием, тарифами и условиями для физических лиц можно тут, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – по данной ссылке.
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