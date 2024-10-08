«Белтелеком» предупредил о возможных сбоях в работе интернета с 9 по 11 октября

С 9 по 11 октября пользователи услуг «Белтелеком» могут столкнуться с проблемами, связанными с доступом в интернет.

"С 09:00 9 октября 2024 года до 06:00 11 октября 2024 года в связи с проведением работ на сети передачи данных РУП «Белтелеком» возможен кратковременный перерыв доступа в сеть Интернет для операторов РБ, а также доступа к ресурсам сети РУП «Белтелеком» через подключение с РУП «НЦОТ»", - сообщает «Белтелеком» на своем официальном сайте.

Компания приносит пользователям услуг свои извинения за причиненные неудобства.