Компания Google выпустила операционную систему Android 15

Корпорация Google представила операционную систему Android 15. В числе первых её обладателей оказались смартфоны Pixel. Эта новая версия платформы предлагает усовершенствованные функции защиты конфиденциальности, улучшения для складных телефонов и планшетов, а также систему блокировки в случае кражи, включая решения на базе искусственного интеллекта.

Одним из значимых обновлений Android 15 является функция создания «личного пространства» для приложений, которые пользователь хочет защитить от посторонних, имеющих доступ к его устройству, согласно информации от The Verge. К таким приложениям могут относиться социальные сети, приложения для знакомств или финансовые сервисы. Для их открытия потребуется пройти дополнительную процедуру аутентификации. Важно отметить, что пользователь сможет скрыть само наличие приложения на своем телефоне.

В Android 15 для складных устройств и планшетов появилась функция, позволяющая закреплять или откреплять панель задач. Это сделано с целью упрощения доступа к приложениям. Также добавлена возможность объединять два часто используемых приложения в одну иконку, что позволяет запускать их одновременно одним кликом.

Многие устройства получат возможность Theft Detection Lock, которая будет автоматически блокировать телефон в случае подозрения на кражу с помощью искусственного интеллекта. Например, если смартфон зафиксирует, что его вырвали из рук владельца. Кроме того, будет внедрена функция Remote Lock, позволяющая владельцам блокировать свои устройства с другого Android-устройства, используя номер телефона и механизм проверки безопасности. Google сообщает, что большинство смартфонов на базе Android 10 и более новых версий также получат эти функции, а у некоторых пользователей они уже доступны.

Напомним, что новая операционная система Android 15 была представлена в прошлом месяце через проект Android Open Source Project, однако на тот момент она еще не была доступна для смартфонов и планшетов Pixel, а также других устройств на базе Android.