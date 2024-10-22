Midjourney запустит ИИ-редактор изображений

Midjourney запускает веб-инструмент, который позволит редактировать изображения с применением генеративного искусственного интеллекта. Новый инструмент даст пользователям возможность изменять текстуры, цвета и другие элементы редактируемых объектов, сохраняя их общую форму, в зависимости от текстовых запросов.

На прошлой неделе генеральный директор компании Дэвид Хольц поделился в Discord на сервере Midjourney информацией о новом редакторе изображений с использованием ИИ. Данный инструмент предоставит пользователям возможность загружать фотографии с интернета и применять современные технологии ИИ для их редактирования. Хольц уточнил: «Редактор сохраняет контуры сцены и объектов, а вот текстуры, цвета и детали будут переработаны в соответствии с вашим запросом».

Появление такого инструмента предоставляет пользователям широкие возможности для креативности, но также ставит серьезные вопросы о потенциальных злоупотреблениях. Например, с его помощью можно создавать дипфейки в массовом масштабе или нарушать авторские права. Хотя на федеральном уровне в США до сих пор нет закона, который бы криминализировал создание дипфейков, не менее дюжины штатов уже приняли законы, направленные против ИИ-имитаций, и многие другие рассматривают подобные меры. Хольц осознает риски, связанные с возможным неправильным использованием нового инструмента.

Он сообщил, что на первом этапе доступ к сервису будет ограничен для небольшого числа пользователей. Компания Midjourney работает над системами мониторинга, которые будут включать как человеческий контроль, так и искусственный интеллект, чтобы минимизировать риски нарушений. Однако конкретные методы реализации этих ограничений еще не определены, и компания активно собирает мнения пользователей, чтобы определить, кто сможет получить ранний доступ к инструменту.

Важно отметить, что Midjourney уже приняла стандарты метаданных IPTC Digital Source Type, которые позволяют маркировать изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Тем не менее, компания пока отстает от других рыночных лидеров, таких как Adobe, использующих более современные технологии отслеживания источника изображений, например, стандарт C2PA. Эта технология позволяет отслеживать полную историю редактирования изображения, что значительно увеличивает прозрачность и ответственность в процессе его создания и обработки.