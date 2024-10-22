В Нацбанке рассказали, когда цифровой белорусский рубль начнут использовать для платежей

Когда цифровой белорусский рубль начнут использовать для платежей, рассказал заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц во время международного форума по банковским информационным технологиям "БАНКИТ-2024", сообщает БЕЛТА.

"Важнейшим для нас является проект по внедрению цифрового белорусского рубля. Сейчас идет активный этап разработки платформы. Разработаны функциональные требования. К концу этого года мы планируем порядка 10 функций уже запрограммировать и протестировать. В пилотном проекте участвует ряд банков. Основная задача на ближайший период - подготовить платформу и выйти на платежи между юридическими лицами. Мы планируем уже в 2026 году выйти на трансграничные платежи в области цифровой валюты центрального банка. А задача на 2027 год - выход на розничные платежи", - сказал Дмитрий Калечиц.

По его словам, особое внимание необходимо уделить теме смарт-контрактов. "Это одно из важных преимуществ для цифровой валюты центрального банка, которая реализуется на технологиях распределенного реестра", - добавил зампредседателя правления Нацбанка.

Цифровой белорусский рубль (ЦБР) - цифровая форма белорусского рубля, законное платежное средство, выполняющее все функции денег, имеющее одинаковую ценность с наличным и безналичным белорусским рублем, являющееся прямым требованием к Национальному банку Беларуси и эмитируемое им. Расчеты с использованием цифрового белорусского рубля планируется относить к безналичным расчетам.

Основными целями внедрения цифрового белорусского рубля являются расширение условий для развития национального платежного рынка и создание потенциала для использования цифровой валюты центрального банка в трансграничных платежах.