Компания OpenAI назвала сроки создания новой ИИ-модели

Компания OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT, планирует представить новую модель искусственного интеллекта под названием Orion до декабря. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на свои источники.

В отличие от моделей GPT-4o и o1, Orion не будет широко доступна через платформу ChatGPT. Как уточнил источник, первоначальный доступ к новой модели получат лишь те компании, с которыми OpenAI сотрудничает наиболее тесно.

По информации другого источника в издании, главный партнер компании — Microsoft собирается запустить Orion на своей облачной платформе Azure в ноябре.