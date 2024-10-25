«Зеленые школы» Беларуси приняли участие в образовательном онлайн-занятии Республиканского центра экологии и краеведения и А1

24 октября А1 и Республиканский центр экологии и краеведения провели масштабное онлайн-занятие для сети «Зеленых школ» по всей Беларуси, чтобы на основе своего опыта рассказать детям о безопасной переработке электронных отходов и презентовать новую часть экологического комикса «Эва и Сева. По ту сторону экрана». В этот раз комикс вышел сразу в диджитал-формате на русском и белорусском языках и доступен для всех желающих на сайте А1.

В интерактивном занятии приняли участие учащиеся «Зеленых школ» – образовательного проекта, направленного на формирование бережного отношения к природе среди детей и молодежи, который развивается при поддержке Министерства образования Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и непосредственно координируется Республиканским центром экологии и краеведения. Всего в стране насчитывается более 600 учреждений образования, присоединившихся к проекту «Зеленые школы». Также к мероприятию подключились и воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов, а благодаря онлайн-трансляции в событии смогли участвовать учащиеся из разных уголков страны.

«Мобильные устройства давно стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, но не все знают, как поступать с неисправными гаджетами. Обучая детей правильной утилизации техники, мы не только защищаем окружающую среду, но и формируем у них ответственное отношение к ресурсам, которое будет сопровождать их на протяжении всей жизни. Поэтому мы особенно ценим инициативу компании А1 в информировании детей по этому вопросу и поддержку проектов, направленных на безопасную утилизацию техники», – отметили в Республиканском центре экологии и краеведения.

Первую часть экологического комикса для детей А1 выпустил в мае этого года. С нее началась образовательная серия историй о том, как каждый может позаботиться об окружающей среде. Во второй части герои комикса Эва и Сева неожиданно уменьшились до размеров песчинки и проникли внутрь планшета. Что они там увидели, можно узнать из онлайн-версии комикса.

Исправные и находящиеся в активной эксплуатации гаджеты не представляют опасности для человека и природы, но при попадании на свалку становятся токсичными. Каждый желающий может сдать бывшие в употреблении устройства – мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, электронные книги – в любой из магазинов компании для их последующей безопасной утилизации. В компании на постоянной основе действует собственная система сбора малогабаритного электронного и электрического оборудования.

Кроме того, А1 регулярно организует экологические проекты, направленные на привлечение как можно большего количества людей к безопасной утилизации гаджетов, и разыгрывает среди участников ценные призы.