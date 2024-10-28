Министерство образования и МТС заключили соглашение о сотрудничестве

Министерство образования и компания МТС подписали соглашение, которое станет основой для дальнейшего сотрудничества. Документ, подтверждающий партнерство, был подписан Министром образования Андреем Иванцом и генеральным директором компании МТС Владимиром Козырем.

С 2016 года развивается сотрудничество между организациями, главной темой которого являются профилактика кибербуллинга, обучение кибербезопасности и повышение цифровой грамотности как обучающихся в учреждениях образования, так и педагогов. За время совместной работы было реализовано множество инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности среди белорусских школьников.

Например, проект #ИнтернетБезБуллинга: в рамках масштабной инициативы по профилактике травли в Сети среди подростков при поддержке Министерства образования в 2022 году проведен Республиканский вебинар, к которому подключились более 1700 участников — педагоги и ученики школ со всей Беларуси. В 2022-2024 гг. в рамках проекта прошли открытые офлайн-лекции для школьников различных учреждений образования про онлайн-безопасность.

Ранее при поддержке Министерства образования МТС создал видеоролики для старшеклассников по 7 предметам: физика, математика, химия, биология, русский, белорусский и английский языки. Они предназначены для повторения учебного материала перед выпускными и вступительными испытаниями. Ролики размещены на Национальном образовательном портале adu.by, Едином информационно-образовательном ресурсе eior.by и YouTube-канале МТС.

Были успешно реализованы такие проекты, как Республиканский конкурс для старшеклассников «MobiКвиз», «Ответственное поведение учителей в сети», «IT-лагерь», проект «Вселенная интернета», а также «Дети в интернете».

В рамках сотрудничества предполагается разработка учебных материалов, направленных на профилактику кибербуллинга. Эти материалы будут интегрированы в образовательную программу, чтобы повысить осведомленность учащихся о данной проблеме.

«Вопрос безопасного поведения в сети интернет становится одной из главных задач, стоящих перед школами в их взаимодействии с учениками и родителями. Это актуально не только для формирования культуры общения и поведения в сети, но и для предупреждения возможных неправомерных действий. В связи с этим в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и МТС была обсуждена реализация совместных проектов по профилактике кибербуллинга», — отметил Министр образования Андрей Иванец.

«Мы уже сформировали направления сотрудничества с Министерством образования и получили положительный отклик. Наши проекты нацелены на обучение школьников грамотному и безопасному использованию технологий. Мы уверены, что вместе можем создать для них надежное и безопасное цифровое пространство, где они смогут раскрыть свои таланты и реализовать потенциал», — сказал генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.