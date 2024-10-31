МТС предлагает новый сервис для бизнеса

МТС предлагает организовать защиту номеров с помощью виртуальных номеров на тарифном плане «Инкогнито». Защита данных важна для компаний, в которых сотрудники общаются с клиентами от имени бизнеса.

Это, например, водители такси, курьеры, риелторы, также сервис будет полезен электронным интернет-площадкам в различных сферах деятельности, где взаимодействие пользователей происходит по личным номерам.

Сервис «Инкогнито» позволяет использовать виртуальные номера МТС для перенаправления вызовов от клиентов. Такие номера закрепляются за пользователем на определенное время.

Звонок с использованием маскировки номера дает возможность предотвратить утечку данных, контролировать сделки, а интернет-площадкам дать своим пользователям возможность разместить объявление, не афишируя свои личные номера в сети Интернет. А опция по записи разговоров позволит проводить анализ качества обслуживания и контроль за коммуникациями.

Подробнее о сервисе «Инкогнито» — здесь.