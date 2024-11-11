Дни открытых дверей прошли в БГУИР

Во время осенних каникул в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники с абитуриентами была организована неделя открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С 25 октября по 2 ноября у школьников Беларуси была возможность посетить БГУИР и узнать подробности о факультетах и специальностях. Ребята пообщались с ответственным секретарем приемной комиссии, деканом факультета доуниверситетской подготовки и профессиональной ориентации Василием Бондариком и представителями факультетов. Сотрудники и студенты факультетов рассказали школьникам подробности о научной, образовательной и творческой сферах в университете.

Во время зимних каникул будет организован общеуниверситетский День открытых дверей, где школьники смогут познакомиться с факультетами БГУИР и задать вопросы, связанные с поступлением и обучением в университете.