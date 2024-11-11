ПВТ принял участие в Китайской международной выставке импорта

В 2024 году выставка прошла с 5 по 10 ноября. Это уже седьмое издание одной из самых масштабных многоотраслевых экспозиций в Китайской Народной Республике, проводимое в 15 павильонах Национального выставочного и конференц-центра. Участие в выставке приняли около 3500 компаний из более чем 150 стран и регионов мира, а число посетителей приблизилось к 400 тысячам. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Живой и активный интерес участников и гостей выставки вызвала яркая презентация Парка высоких технологий, которую заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский представил на национальной экспозиции Республики Беларусь в главном павильоне Шанхайского Экспо. В своем выступлении руководитель делегации ПВТ отметил: «Компетенции белорусских ИТ-компаний известны и востребованы во всем мире. Между Беларусью и Китаем сегодня созданы все условия для развития сотрудничества в сфере высоких технологий, теперь дело за бизнесом».

На полях выставки проведены деловые переговоры делегации ПВТ с китайскими и зарубежными партнерами. В ходе встреч обсуждены направления дальнейшего развития уже существующих связей и активизация новых треков белорусско-китайского сотрудничества в сфере высоких технологий. Достигнуты конкретные договоренности, направленные на дальнейшее укрепление взаимодействия двух стран в этой сфере.

На протяжении всего периода выставки Парк высоких технологий был представлен на стенде Республики Беларусь в павильоне «Умная промышленность и информационные технологии». Гостям демонстрировалась информация о правовом режиме Парка высоких технологий, а также передовые компетенции и уникальные разработки резидентов ПВТ в различных сферах.