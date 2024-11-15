ПВТ посетили главы правительств Беларуси и Казахстана

Парк высоких технологий посетили Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, сообщает пресс-служба ПВТ. Высокие гости ознакомились с основными показателями деятельности Парка и условиями работы его резидентов, с передовыми разработками ПВТ в различных сферах экономики.

Как отметил в ходе презентации возможностей ПВТ заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кирилл Залесский, проект является предметом международной гордости нашей страны.

— Очень много высоких иностранных делегаций посещают ПВТ. Нам действительно есть что продемонстрировать. Всего в Парке более тысячи компаний, которые работают по самым различным отраслевым направлениям: от финтеха до промышленных технологий, медицины, технологий виртуальной реальности.

Премьер-министр Казахстана, известного высоким уровнем развития IT-отрасли, по достоинству оценил достижения Парка высоких технологий: «Особенно впечатляют показатели по экспорту. У вас большой потенциал».

Визит высоких гостей стал важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества в сфере высоких технологий.