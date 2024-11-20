"Яндекс" расширил набор устройств для умного света

"Яндекс" представил широкий набор устройств, которые позволят сделать свет умным в любом пространстве. Модельный ряд полностью обновился и пополнился новыми девайсами.

Категория умного освещения "Яндекса" теперь включает тринадцать новых устройств, чтобы пользователи могли настроить умный свет с нуля и получили больше возможностей управления умным домом с Алисой. В продажу уже поступили новые умные лампочки, а также обновлённые версии ранее выпущенных моделей — теперь они работают на протоколе Matter over Wi-Fi.

Также "Яндекс" впервые представил умные выключатели и реле, работающие на протоколе Zigbee. Устройства на этих протоколах будут работать в сценариях умного дома, даже если пропадет интернет. 

 

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!