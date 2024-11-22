В 2026 году Apple выпустит умную Siri для конкуренции с ChatGPT

Apple разрабатывает более умную версию Siri на базе продвинутых больших языковых моделей, которую представят уже в 2025 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно источнику, внутри компании система известна как LLM Siri — аббревиатура в данном случае означает большие языковые модели. В настоящее время обновленный голосовой помощник тестируется в рамках отдельного приложения, но в будущем он заменит текущую Siri.

Apple планирует представить LLM Siri в составе iOS 19 и macOS 16 в следующем году, однако полноценный запуск новой платформы намечен лишь на весну 2026 года. Аналогичным образом компания поступила с ИИ-системой Apple Intelligence, которая была представлена в рамках обновления iOS 18, однако до сих пор многие функции остаются недоступными.

Обновленная Siri будет использовать новые модели искусственного интеллекта, чтобы обеспечивать более естественное взаимодействие с пользователем, подобно ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google.

С выходом iOS 18.1 Apple обновила дизайн и функционал Siri, добавив Type to Siri и другие возможности. Кроме того, в iOS 18.2, которая находится на стадии бета-тестирования и выйдет в декабре, интегрирована поддержка ChatGPT. Начиная с iOS 18.3, Siri сможет выполнять действия в приложениях и лучше понимать контекст вопросов.