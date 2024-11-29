МТС улучшил качество связи 4G в 60 населенных пунктах страны

МТС улучшил качество цифровых услуг на базе 4G в 60 населенных пунктах по всей стране. В ноябре покрытие и пропускная способность сети четвертого поколения увеличились в столице, крупных районных центрах и сельской местности. Это дает абонентам бо́льшую скорость мобильного интернета и высокий уровень голосовой связи с технологией VoLTE.

Базовые станции и отдельные сектора стали доступны в диапазонах частот — 800, 1800 и 2600 МГц. Сеть 4G увеличила покрытие территории, а в населенных пунктах улучшился пропуск трафика и скорость передачи данных.

Качество связи 4G улучшилось у абонентов столицы, Витебска и Могилева. В Минской области сеть LTE расширена в Молодечно, Солигорске, Дзержинске, Вилейке, Столбцах, Несвиже, Слуцке, Червене, Клецке, Марьиной Горке и Крупках. В Могилевской области изменение почувствуют жители Бобруйска, Кличева, Быхова, Горок, Круглого и Климовичей. На Гродненщине улучшение получили пользователи сети из Лиды, Слонима, Волковыска, Зельвы и Вороново. В Витебской области — из Орши и Полоцка. На Брестчине — Пинск и Ивацевичи.

«Качественная связь в больших городах и удаленных точках Беларуси — наш главный приоритет. Улучшение качества доступа к услугам на базе сети 4G открывает клиентам новые возможности для комфортного веб-серфинга, дистанционной учебы и развития бизнеса в стране. Теперь еще больше белорусов получат доступ к высоким скоростям мобильного интернета и передаче голоса практически без искажений по технологии VoLTE», — отмечает заместитель генерального директора по техническим вопросам компании МТС Алексей Тяжких.

МТС первым в Беларуси предоставила абонентам доступ к связи 4G. Работы по развитию сети компания проводит совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Сегодня цифровые услуги на базе 4G охватывают территорию, на которой проживает 99,23% населения страны. Сети 2G и 3G МТС покрывают 98,02% территории страны.