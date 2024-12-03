"Яндекс" купил технологическую платформу Pruffme

"Яндекс" завершил сделку по приобретению технологической платформы Pruffme, предоставляющей инструменты для создания онлайн-досок, проведения вебинаров и видеоконференций.

Платформа Pruffme легла в основу сервиса интерактивных досок "Яндекс Концепт", запущенного в сентябре 2024 года. Успешное сотрудничество убедило Яндекс в потенциале команды Pruffme, что привело к интеграции проекта в экосистему "Яндекс 360" для дальнейшего развития.

В компании рассказали:

Сделка позволит объединить опыт команд Яндекса и Pruffme и использовать его для дальнейшего развития продуктовой линейки «Яндекс 360», в том числе сервиса «Концепт» и инструментов видеосвязи. Это, в свою очередь, позволит предложить клиентам новые возможности для решения личных и рабочих задач.

Пользователи Pruffme продолжат пользоваться всеми привычными сервисами платформы на прежних условиях.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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