Mail обновил суперапп

В супераппе Mail стала доступна сквозная навигация в виде дашборда. Теперь пользователи на одном экране смогут видеть список авторизованных почтовых аккаунтов, папки с непрочитанными письмами, прогноз погоды и подборку главных новостей на данный момент.

Новая навигация в супераппе позволяет легко ориентироваться в почтовом пространстве и иметь под рукой доступ только к важной информации, которая может меняться в течение дня. С помощью удобного интерфейса пользователи смогут отслеживать события в режиме реального времени.

Изменения обеспечивают более целостный пользовательский опыт, а также концентрируют пользователя исключительно на важной информации. Чтобы перейти в обновленный раздел, необходимо нажать на иконку с маскотом в супераппе приложения Почты Mail.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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