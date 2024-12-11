«Белтелеком» рассказал о трансформации электросвязи

10 декабря Министерство связи и информатизации провело пресс-конференцию «30 лет связи: история, достижения и будущее», приуроченную 30-летнему юбилею Института президентства Республики Беларусь. В мероприятии приняли участие министр связи и информатизации Константин Шульган и руководители крупнейших организаций отрасли: РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», Государственного предприятия «БелГИЭ». Компанию «Белтелеком» представил генеральный директор Алексей Ивашкин. Об этом сообщает пресс-служба «Белтелеком».

Встреча с журналистами проходила в историко-информационном центре связи. На примерах музейных экспонатов Константин Шульган продемонстрировал кардинальные изменения технологий и оборудования связи, произошедшие за три десятилетия. Масштабные преобразования затронули электросвязь, почтовую связь, сферу контроля качества услуг.

За 30 лет «Белтелеком» прошел путь от воздушных линий до мощной цифровой инфраструктуры, доступной практически в каждом уголке страны.

– Сегодня «Белтелеком» – это больше чем связь, – подчеркнул генеральный директор РУП «Белтелеком» Алексей Ивашкин. – Мы предлагаем абонентам услуги видеоконтроля и Центров обработки данных, развиваем сеть электрозарядных станций Evika!, мобильное приложение «Мой город» и телеканал «ЯСНАе TV». Будущее компании – это дальнейшее внедрение современных технологий, мобильное направление, «умные города», искусственный интеллект и другие перспективные проекты.

В 1995 году, в год образования компании, основными услугами были телеграфная и телефонная связь, абонентская база составляла 1,8 млн, при этом сохранялась очередь на установку телефона. Современные показатели впечатляют: портфель из более чем 100 современных услуг, многомиллионные абонентские базы и оперативное подключение всех необходимых сервисов.

На телефонной сети эксплуатировались, в основном, координатные и декадно-шаговые телефонные станции, начинался постепенный переход на АТС электронного типа. За три десятилетия все устаревшие АТС заменены на электронные, внедрена мультисервисная платформа NGN/IMS.

Таксофонная связь, имевшая большую популярность в 1990-е, постепенно утратила свое значение. С 16,5 тыс. таксофонов в 1995 году сеть достигла своего максимума в 2005 году – 20 тыс. аппаратов. С середины 2000-х спрос на них стал снижаться. Сегодня в Беларуси 640 таксофонов, из которых 130 – в г. Минске. Очевидно, что доступность стационарной и мобильной связи сделала их практически невостребованными.

Развитие интернета – яркий показатель технологической эволюции. В 1996 году построена первая сеть передачи данных, началось предоставление коммутируемого доступа в сеть Интернет по выделенной линии со скоростью до 64 кБит/с. В 1999 году организована система беспарольного доступа в Интернет. В 2003 году установлен первый узел широкополосного доступа. С 2022 года «Белтелеком» начал оказывать услуги и по технологии LTE. Таким образом, государственный оператор обеспечил граждан Беларуси, в том числе в сельской местности, услугами доступа в Интернет. Широкой линейкой тарифных планов от «Белтелекома» пользуются более 2,5 млн абонентов.

Переход от аналогового телевидения в 1990-х к почти 100-процентому охвату населения цифровым вещанием – еще один показательный пример технологического прогресса.

В 2008 году «Белтелеком» впервые познакомил белорусов с технологией IPTV. Высокое качество, широкий выбор каналов и интерактивные возможности определили его успех у зрителей. В настоящее время «Белтелеком» предлагает телевидение по трем технологиям: интерактивное (IPTV), SMART и эфирное. На платформе ZALA доступны 145 популярных телеканалов. Более 2,55 млн абонентов смотрят телевидение ZALA.

От воздушных линий связи, которые широко применялись в 1990-х, «Белтелеком» пришел к волоконно-оптической сети. В 2010 году воздушные линии полностью выведены из эксплуатации. Современные линии на основе технологии GPON стали настоящим прорывом в скорости и качестве услуг.

В 2020 году «Белтелеком» обеспечил оптоволокном все города и населенные пункты с более чем 100 домохозяйствами. На сегодняшний день подход по оптоволокну имеют 83 % населенных пунктов, в которых насчитывается от 50 до 100 домохозяйств. «Белтелеком» эксплуатирует более 200 тыс. км современного волоконно-оптического кабеля.