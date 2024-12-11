В Беларуси создали новую технологию изготовления чипов для космоса. Технология более эффективная и менее затратная по сравнению с аналогами, запатентована в Евразийском патентном ведомстве. Ее разработчики - специалисты Государственного научного учреждения "Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси". Об этом сообщили БЕЛТА в Евразийском патентном ведомстве.



Обычные микросхемы, как правило, не пригодны для работы в открытом космосе - они могут быть разрушены под воздействием потоков высокоскоростных заряженных частиц электронов и радиационного излучения, поясняют специалисты. Поэтому для микросхем в космической промышленности применяются компоненты из композитов "кремний на сапфире". Они меньше подвержены разрушению, но в то же время технология производства таких компонентов сложная и дорогая. Например, стоимость одного сложного логического микрочипа для космоса около $100 тыс.



Белорусские разработчики снизили себестоимость таких чипов. Запатентованные способ обработки плоских поверхностей тонких пластин из сапфира и устройство для его реализации позволяют сократить длительность обработки и обеспечить шереховатость обработанной поверхности менее 4 нм. Это отвечает запросам современной промышленности по уменьшению технологической нормы кристаллов до 7-10 нм.