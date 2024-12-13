Президент России анонсировал старт работы Альянса БРИКС по развитию ИИ

Президент РФ Владимир Путин на международной конференции AI Journey анонсировал старт работы Альянса БРИКС по развитию искусственного интеллекта, выразил надежду на присоединение к нему новых стран, пишет ТАСС.

"Серьезный импульс сотрудничеству придаст международный Альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС и других заинтересованных государств. Старт работы такого альянса дадим уже сегодня, насколько я понимаю, на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". Рассчитывая, что к этому мероприятию будут присоединяться и новые иностранные участники, в том числе мои коллеги - первые лица государств", - сказал президент.

Глава государства отметил, что Россия готова содействовать созданию и применению генеративных моделей не только на русском, но и на других языках. "Алгоритмы таких систем, как я уже говорил, должны быть доверенными, то есть понятными, открытыми и непредвзятыми, разрабатываться с учетом культурных, национальных особенностей каждой цивилизации с ее историей, идентичностью и традициями, к которым мы в России относимся с глубоким уважением", - резюмировал президент.