Microsoft представила новую ИИ-модель Phi-4

Компания Microsoft представила Phi-4i – усовершенствованную генеративную модель искусственного интеллекта, которая превосходит предыдущие версии по ряду показателей, в том числе по эффективности решения математических задач.

Несмотря на относительно небольшой размер (14 млрд параметров), эта языковая модель создана для конкуренции с GPT-4o mini, Gemini 2.0 Flash и Claude 3.5 Haiku.

Повышение производительности Phi-4, по заявлению Microsoft, обусловлено использованием высококачественных синтетических данных и последующих улучшений, включая дообучение на данных, созданных человеком, а также другими неуточненными методами.