Минцифры России предложило новые правила для включения в реестр ПО

Минцифры предлагает новые правила для ПО из реестра или претендующего на включение в него. По заявлению министерства, изменения простимулируют разработчиков повышать зрелость собственных продуктов и поддержат переход госкомпаний на российские решения.

Для госсектора

ПО госкомпаний будет включаться в реестр только при отсутствии аналогов в нём, чтобы поддержать коммерческие продукты. Исключения:

— ПО госкомпаний не имеет аналогов в реестре

— востребованность решений на рынке, доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%

Будет предусмотрен переходный период, чтобы госкомпании могли адаптировать свои решения под новые требования или перейти на коммерческое отечественное ПО. На первом этапе требование коснется узкого перечня классов ПО — ОС, СУБД, средств виртуализации, антивирусов и офисного ПО. Речь идёт только о госкомпаниях. Эта инициатива не затрагивает коммерческих разработчиков.

Совместимость с двумя ОС

Документом также предлагается внести изменения, которые относятся уже ко всему софту из реестра или к тому, который претендует на включение в него.

ПО должно быть совместимо с двумя российскими ОС, отвечающими дополнительным требованиям. Среди них — поддержка сертификатов безопасности НУЦ, отсутствие уязвимостей и другие. Для ПО в составе ПАК достаточно одной ОС. Мобильные ОС изменения не затрагивают, речь идёт только о десктопных.

Требования для офисного ПО и средств виртуализации начнут действовать с 1 июня 2025 и далее будут вступать в силу поэтапно, по мере готовности разработчиков.

Преимущества в госзакупках

Зрелые решения из реестра по отдельным классам (ОС, СУБД, офисное ПО, антивирусы) смогут добровольно пройти проверку на дополнительные требования — поддержка российских микропроцессоров, браузеров и другие. Несоответствие этим дополнительным критериям не приведёт к исключению из реестра, но даст преимущества при госзакупках.