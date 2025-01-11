Alibaba представила ИИ-программиста, создающего приложения за несколько минут

Alibaba Cloud, облачное подразделение китайской компании Alibaba Group, представило искусственный интеллект (ИИ), который может разрабатывать приложения всего за несколько минут.

Система Tongyi Lingma способна осуществлять полный спектр задач: от анализа запросов и написания кода до отладки и завершения создания приложения. Как утверждает компания, этот инструмент позволяет увеличить эффективность программирования более чем в 10 раз, что может значительно упростить процесс разработки.

ИИ-программист использует мощные языковые модели Tongyi Qianwen, которые стоят в основе многих генеративных ИИ-сервисов, включая ChatGPT. Alibaba заявляет, что их система является первой в мире, способной поддерживать такие популярные платформы разработки, как Microsoft Visual Studio Code и инструменты от JetBrains.

Разработчики из Китая уже начинают сравнивать новый продукт Alibaba с другими существующими решениями. Шанхайский программист Фрэнк Лин отметил, что раньше использовал инструменты на платформе ChatGPT для решения рутинных задач, однако они имели ограничения в "творческом потенциале". Он выразил интерес в тестировании Tongyi Lingma, подчеркнув, что по описанию система Alibaba кажется более мощной.