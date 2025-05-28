Выгода наверняка: ищем и находим лучшие предложения в магазинах А1

Новые модели, от статусных до демократичных, хиты продаж с большими скидками, необычные, но практичные аксессуары — вот лишь некоторые причины, побудившие нас заглянуть в магазины А1 на этой неделе. Продолжаем знакомить вас с самыми интересными находками и выгодными предложениями.

В А1 стартовали продажи легендарных MacBook Air в обновленной версии — с процессором M4 и рядом других нововведений вроде увеличенного объема оперативной памяти в базовой комплектации (16 ГБ), большей емкости аккумулятора и т. д. В А1 представлена линейка из четырех моделей, отличающихся диагональю дисплея (13 и 15 дюймов) и объемом встроенной памяти (256 и 512 ГБ).

Если представители Apple привлекают внимание в первую очередь продвинутыми технологическими решениями, то следующая новинка — смартфон Xiaomi Redmi A5 — завоевывает сердца покупателей доступностью и сбалансированными характеристиками. Большой дисплей с частотой обновления 120 Гц, емкий аккумулятор на 5200 мАч, процессор, ресурсов которого хватает для самых разных задач, включая поддержку искусственного интеллекта для обработки фото — в новинке есть все необходимое для комфортного повседневного использования. Что и делает ее достойной упоминания в нашей подборке.

Но и среди уже знакомых названий и имен многие заслуживают вашего самого пристального внимания. Например, отличным поводом заглянуть в магазины А1 станет распродажа смартфонов бренда Samsung с эксклюзивными бонусами и отличными скидками. Перечень моделей включает как флагманские, так и самые доступные модели, а участникам акции предлагается сэкономить до 1000 рублей или получить дополнительные аксессуары по специальной цене в качестве бонуса.

Со скидкой до 270 рублей и по очень выгодной стоимости, в рассрочку до 24 месяцев и по цене от 529 рублей — на таких условиях в А1 можно приобрести еще один интересный смартфон, Infinix HOT 40 Pro. Он особенно порадует любителей игр и мобильного фото, да и в целом понравится всем, кому нужен удобный телефон по хорошей цене.

В А1 сейчас можно выгодно обновить не только смартфон, но и ноутбук. При покупке ноутбуков Acer, ASUS, HONOR, Infinix и Lenovo вы получите промокод, который дает возможность купить всевозможные аксессуары для более комфортной работы, от внешних дисков до сумок, со скидками до 47%. А при покупке ряда моделей HUAWEI MateBook по специальному промокоду всего за 10 копеек вы получите мышь HUAWEI CD26 SE.

Любителей активного образа жизни (а также музыки, подкастов и ничем не ограниченного общения) А1 радует скидкой до 180 рублей на необычные беспроводные наушники Xiaomi OpenWear Stereo. Благодаря открытому акустическому дизайну с ними удобно работать, вести машину, заниматься спортом и просто гулять. А поддержка Hi-Res-аудио и оптимизированные басы обеспечат удовольствие от качества вашей любимой музыки.

По традиции, обзор лучших предложений недели от А1 мы завершаем в отделе техники для дома. Вы можете воспользоваться скидками до 200 рублей на выделенный ассортимент устройств от бренда Trouver —аэрофритюрниц, вертикальных пылесосов и роботов-пылесосов. Любое из них можно купить в рассрочку до 24 месяцев без первого взноса.

Детально изучить особенности устройств из нашей подборки, получить квалифицированную консультацию специалистов и оформить покупку можно в магазинах А1 или онлайн: акции действуют в том числе и для посетителей интернет-магазина компании.