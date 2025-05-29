Новая ИИ-модель может создать 3D-портрет человека по его ДНК

Ученые из Китайской академии наук представили новую модель ИИ под названием Difface. Она способна воссоздавать реалистичные трехмерные изображения (3D) человеческих лиц на основе генетической информации.

В основе технологии лежат результаты многочисленных исследований, указывающих на то, что гены влияют на черты лица: скулы, нос, линию нижней челюсти. Все это зависит от однонуклеотидного полиморфизма — отличия в последовательности ДНК размером в один нуклеотид (например, если у одного человека последовательность ATGC, то у другого — ATGG). Эти комбинации нуклеотидов в генетическом коде делают внешность людей разной.

Модель Difface обучили на базе данных 9674 добровольцев. Все они были представителями одной этнической группы — хань. Каждый из них предоставил свою генетическую информацию и прошел 3D-сканирование лица, пишет РБК.

После загрузки данных о ДНК человека Difface генерирует возможную 3D-сетку контуров его лица. Результаты превзошли ожидания исследователей: даже тонкие черты удалось воссоздать с высокой точностью. При использовании только ДНК средняя ошибка реконструкции от Difface составила всего 3,5 мм. Когда модель получила дополнительную информацию — возраст, пол и индекс массы тела, — ошибка сократилась до 2,93 мм, говорится в исследовании.

Также ученые провели ряд слепых тестов. Участников попросили выбрать реальное лицо среди сгенерированных изображений человека. Испытуемым предоставляли на выбор несколько вариантов ответа. Когда в линейке было пять изображений, участники выбирали правильный в 75% случаев. Но с увеличением количества портретов результаты ухудшались: чуть более 51% при 20 вариантах.



Разработка Difface еще не завершена. Некоторые функции модели работают недостаточно хорошо, когда генетические данные неполные.