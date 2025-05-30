ИИ Natasha на деле оказался сотнями программистов-индийцев

Некогда перспективный лондонский стартап Builder.ai, известный своим обещанием революционизировать разработку приложений с помощью искусственного интеллекта, столкнулся с крахом. Компания, работавшая в пяти странах, объявила о защите от банкротства.

Около десяти лет назад Builder.ai привлекла внимание благодаря заявлениям о создании приложений силами ИИ Natasha AI, освобождая клиентов от необходимости программирования. Однако расследование выявило, что за фасадом ИИ скрывался труд живых программистов. Несмотря на разоблачение The Wall Street Journal в 2019 году, инвесторы продолжали поддерживать Builder.ai, а Microsoft даже планировала интегрировать технологии стартапа в свои продукты.

Волна интереса к ИИ позволила компании достичь статуса "единорога" и привлечь более $440 млн инвестиций от Microsoft, Катарского суверенного фонда и других. Смена руководства в феврале 2025 года возложила вину за неудачи на предыдущую команду, отрицая роль фиктивного ИИ и указывая на ошибки в финансовом управлении. В мае ситуация обострилась: кредитор Viola Credit заблокировал $37 млн активов Builder.ai, оставив компании лишь $5 млн на ограниченных счетах, что привело к массовым увольнениям и запросу о защите от банкротства в Великобритании, США, ОАЭ, Сингапуре и Индии.