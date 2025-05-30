Google представила обновление «Фото» с ИИ-функциями

В честь своего десятилетия Google Photos получил значительное обновление, включающее в себя новый, более интуитивно понятный редактор фотографий, использующий искусственный интеллект.

Этот AI-помощник упрощает процесс редактирования, предлагая умные рекомендации по сочетанию различных эффектов для достижения оптимального результата. Благодаря анализу отдельных участков фотографии, ИИ может давать персонализированные советы по улучшению изображения. Помимо AI-инструментов, таких как Reimagine и Auto frame, обновленный редактор сохранит привычные настройки яркости и контрастности.

Первыми оценить нововведения смогут пользователи Android, а владельцы iOS-устройств получат доступ к обновлению позднее в этом году. В дополнение к этому, Google упрощает процесс обмена альбомами: теперь можно сгенерировать QR-код, чтобы быстро поделиться им с друзьями и близкими как в цифровом, так и в печатном виде.

Google Photos, где хранится более 9 триллионов фотографий от полутора миллиардов пользователей, продолжает развиваться, делая хранение и обработку воспоминаний еще проще.