Илон Маск представил мессенджер XChat

Недавний уход Илона Маска (Elon Musk) из Белого дома был направлен на ускорение запуска новых продуктов и сервисов его компаний. В случае с социальной сетью X таким новшеством может стать мессенджер XChat, который позволит обмениваться файлами любого типа и обеспечит шифрование сообщений для повышения безопасности данных.

В воскресенье Маск опубликовал в соцсети X сообщение: «Совершенно новый XChat выходит с поддержкой шифрования, исчезающих сообщений и возможностью отправлять любые типы файлов. Также будут доступны голосовые и видеозвонки».

Он отметил, что шифрование в мессенджере будет построено на принципах, схожих с биткоином, а архитектура приложения будет полностью новой, предположительно с использованием блокчейн-технологий. Шифрование личных сообщений уже доступно пользователям X с платной подпиской с мая 2023 года. Для активации шифрования требуется ввести четырёхзначный код, как сообщает TechCrunch.

В апреле появились первые скриншоты интерфейса XChat, где также упоминалась функция исчезающих сообщений. На прошлой неделе X временно приостановила работу функции шифрования, чтобы внести важные изменения, согласно источникам. Сейчас новый мессенджер проходит бета-тестирование среди платных подписчиков X, но точных сроков полноценного запуска пока не объявлено.

Маск стремится превратить X в нечто похожее на китайский WeChat — платформу, объединяющую все необходимые пользователям функции. В то же время компания OpenAI развивает платформу World, которая позволяет подтверждать личность пользователей через биометрическую аутентификацию с помощью сканирования радужной оболочки глаза.

Однако на данный момент World насчитывает около 26 миллионов пользователей, тогда как аудитория X по состоянию на октябрь прошлого года достигает 600 миллионов активных пользователей в месяц.