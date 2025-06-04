Microsoft объявила о запуске нового ИИ-инструмента Bing Video Creator

Microsoft представила новый инструмент Bing Video Creator, который позволяет создавать видео на основе текстовых запросов с помощью ИИ-модели Sora от компании OpenAI. Ранее эта технология была доступна только платным пользователям OpenAI, однако теперь ролики можно генерировать бесплатно в мобильном приложении Bing.

На данный момент сервис поддерживает только вертикальный формат видео (9:16), что удобно для таких социальных сетей, как TikTok и Instagram. В ближайшем будущем планируется добавить поддержку горизонтальных видео. Продолжительность создаваемых роликов фиксирована и составляет 5 секунд, при этом за один раз можно отправить на обработку до трёх запросов.

По данным TechCrunch, процесс генерации может занимать несколько часов, даже в «быстром» режиме, который обещает обработку за несколько минут. Причины такой задержки не уточняются, но, вероятно, связаны с высокой нагрузкой на серверы Microsoft.

Бесплатно пользователи могут создать до 10 видео при условии входа в аккаунт Microsoft. После исчерпания лимита каждое новое видео будет стоить 100 баллов Microsoft Rewards — специальной системы поощрений, где баллы начисляются за поиск в Bing и покупки в Microsoft Store. Например, за каждый поисковый запрос с ПК начисляется 5 баллов, но не более 150 баллов в день.

Интеграция модели Sora в Bing стала возможна благодаря долгосрочному сотрудничеству Microsoft и OpenAI. В настоящее время Bing Video Creator доступен только в мобильной версии приложения, но в будущем технология может появиться и на десктопах. Microsoft также планирует расширить функционал, добавив новые форматы видео и, возможно, увеличив максимальную длительность роликов.