В WhatsApp появится простой способ создания персональных ИИ-ботов

WhatsApp разрабатывает AI Studio – интуитивно понятный инструмент для создания ИИ-ботов, не требующий от пользователей специальных знаний в программировании. Согласно данным 9to5Mac, сейчас функция проходит тестирование на ограниченном круге пользователей iOS и Android.

В отличие от предыдущего опыта Meta, где для создания ИИ-ассистентов требовались веб-интерфейсы Messenger или Instagram, теперь это можно будет сделать прямо в WhatsApp. AI Studio позволит легко настроить роль бота (от помощника в учебе до туристического гида) и стиль его общения (спокойный, шутливый и т.д.).

По умолчанию боты будут приватными, но появится возможность делиться ими через ссылку. Аналогичный подход, как в OpenAI и Google, может стимулировать интерес пользователей к подобным инструментам. Дата выхода пока не объявлена, но найденные строки кода в бета-версиях намекают на скорый запуск.