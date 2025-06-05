OpenAI анонсировала обновление ChatGPT

OpenAI значительно расширяет возможности ChatGPT, позволяя ему подключаться к широкому спектру облачных сервисов и записывать встречи. Теперь ChatGPT может работать с Google Drive, Gmail, Outlook, Teams, SharePoint, Dropbox, Box и другими платформами, что дает возможность искать и анализировать данные непосредственно из этих источников.

Например, нейросеть сможет быстро ответить на вопрос о доходах компании за определенный период, проанализировав соответствующие документы в Google Drive. Кроме того, вводится режим записи, пока доступный для пользователей Team на macOS, который позволяет записывать, транскрибировать и анализировать встречи, звонки и голосовые заметки.

OpenAI также запускает бета-версию Model Context Protocol (MCP) для создания кастомных коннекторов, что повышает безопасность использования ChatGPT в корпоративной среде.