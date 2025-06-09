Форум "ИИ-СТРАНА 2025" пройдет в два этапа

Сообщаем вам, что в связи с необходимостью более детально представить информацию о более чем 500 белорусских проектах, использующих технологии искусственного интеллекта, организаторы приняли решение провести Форум "ИИ-СТРАНА 2025" в два этапа.

Первый этап — ознакомительная презентация Форума, которая будет проведена 17 июня на выставке Digital Expo-2025 ("ТИБО-2025"). Адрес: проспект Победителей, 14. Мероприятие будет проходить с 12:30 до 13:30 в зале №2. С 14:00 до 19:00 тематику продолжит круглый стол "Технологии искусственного интеллекта".

Даты проведения основного этапа Форума "ИИ-Страна 2025" предварительно запланированы на 13-14 октября. Мы ценим ваш интерес к развитию искусственного интеллекта и приглашаем к сотрудничеству в этой перспективной сфере. Мы уверены, что наше решение о проведении форума в два этапа позволит провести его в максимально полном и продуктивном формате. Еще раз благодарим вас за понимание и поддержку.

Желающих посмотреть некоторые интересные проекты компании "БелХард" в области искусственного интеллекта приглашаем на стенд №1-1, который будет работать в дни проведения выставки (с 17 по 20 июня):

1) Обучение работе с ИИ для пользователей и разработчиков ("ИТ-Академия БелХард");

2) Виртуальный Риэлтор. Вариант реализации ИИ-системы "Виртуальный Сотрудник" (EmployAI);

3) ИИ-анализ роли и типа личности по фотографии "NeuroFace";

4) Создание программного обеспечения голосом при помощи ИИ "Voice2Programm";

5) Автономная система компьютерного зрения "NNCV";

6) ИИ-Доктор "AIvicenna";

7) "Barion" — ИИ-система для управления сетью электрозарядных станций и построением маршрутов с бронированием заправок.

Основные темы, которые будут затронуты на ознакомительной презентации ФОРУМА "ИИ-СТРАНА 2025":

12.30 – 12.20

"Беларусь – ИИ-Страна" (факторы, способствующие развитию ИИ в Беларуси)

Сервис "Одно Окно" (безбарьерные инвестиции в ИИ-проекты)

Мамоненко И.В. – Генеральный директор ГК «БелХард.

12.20 – 12.40

"Квантовые вычисления в технологиях с использованием искусственного интеллекта"

Килин С.Я. – ведущий эксперт, Институт физики НАН РБ.

12.40 – 13.00

"Нейросимвольные системы как наиболее перспективное направление развития ИИ"

Голенков В.В. – профессор БГУИР.

Приносим извинения за разделение Форума "ИИ-Страна" на две части и изменение сроков проведения.

Игорь Мамоненко