ОАЭ, Катар и еще 65 направлений. МТС запустил новый пакет интернета за границей

МТС представил новый пакет с 1 Гб интернет-трафика в роуминге. Он поможет абонентам оставаться онлайн во время путешествий в ОАЭ, Катар и еще более 65 наиболее популярных у белорусов направлений.

Пакет услуг «1 Гб за границей+» предоставляется на 7 дней и работает в сетях крупных международных операторов, в том числе при подключенном VPN. После израсходования включенного трафика действует спеццена до окончания срока действия услуги — 0,15 рубля за каждый последующий мегабайт.

Абоненты МТС могут подключить пакет за 40 рублей в приложении «Мой МТС» или с помощью команды *973#.

Также пользователям доступны другие востребованные роуминговые услуги для туристических целей и бизнес-поездок. Это пакеты «5 Гб за границей» и «5 Гб за границей +», «1 Гб у соседей» и «1 Гб за границей» с интернетом без ограничения скорости в десятках стран мира. Нелимитируемый трафик можно получить с услугой «Unlim за границей». На территории России также действуют специальные пакеты «5 Гб в России» и «10 Гб в России». Узнать подробнее о действующих предложениях можно на сайте.

Чтобы комфортно пользоваться мобильной связью в поездках, компания рекомендует заранее ознакомиться с тарифами и правилами оказания услуг в роуминге, а также проверить настройки передачи данных на устройстве. При регистрации в сети иностранного оператора МТС автоматически отправляет СМС с актуальной информацией о стоимости услуг и инструкцией по управлению интернет-трафиком.