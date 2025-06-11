OpenAI выпустила ИИ-модель o3-pro

OpenAI представила O3-Pro — усовершенствованную версию своей модели искусственного интеллекта. Эта более мощная и функциональная модель, предназначенная для решения сложных задач, требующих логического мышления, превосходит своего предшественника o3. O3-Pro, относящаяся к категории рассуждающих моделей ИИ, уже доступна подписчикам ChatGPT Pro и Team (с 10 июня).

Корпоративные клиенты (Enterprise и Edu) получат доступ на следующей неделе (по данным TechCrunch), а разработчики могут использовать её через API. Независимая экспертиза подтвердила значительное улучшение O3-Pro по сравнению с o3 во всех областях, включая науку, образование, программирование, бизнес и написание текстов.

Новая модель демонстрирует повышенную точность, полноту и ясность ответов, а также лучшее следование инструкциям. O3-Pro предлагает расширенные возможности: веб-поиск, обработку файлов и изображений, поддержку Python и персонализированные ответы на основе контекста. Единственным недостатком, отмеченным OpenAI, является более низкая скорость генерации ответов по сравнению с o1-pro.

Внутренние бенчмарки демонстрируют хорошие результаты O3-Pro. Модель превзошла Google Gemini 2.5 Pro в тесте AIME 2024 по математике и оказалась эффективнее Claude 4 Opus от Anthropic в тесте GPQA Diamond, проверяющем знания естественных наук на уровне PhD. Однако, в данный момент O3-Pro имеет некоторые ограничения: временно недоступны чаты в режиме ChatGPT (проблема решается разработчиками), отсутствует поддержка генерации изображений и совместимости с Canvas (рабочей средой OpenAI).