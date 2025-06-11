Google выпустила финальную версию Android 16

Google официально анонсировала выход стабильной версии Android 16, заложившей основу для нового дизайна Material 3 Expressive. В своем блоге компания представила ключевые нововведения операционной системы.

Среди них – режим реального времени для уведомлений, обеспечивающий мгновенное получение обновлений от совместимых приложений без их постоянного запуска. Для удобства уведомления теперь группируются по приложениям. Android 16 также значительно усиливает безопасность, предлагая расширенную защиту от мошеннических звонков, вредоносных программ и фишинга.

В сотрудничестве с Samsung DeX улучшено взаимодействие с внешними мониторами, расширив возможности многооконного режима. В планах – добавление пользовательских сочетаний клавиш и дальнейшая оптимизация работы с внешними дисплеями.

Пользователи слуховых аппаратов получат улучшенную интеграцию с Android 16, включая использование микрофона смартфона и управление настройками непосредственно с мобильного устройства. Новая ОС предлагает улучшенный API для профессиональной работы с камерами, повышенную производительность, совершенствованные инструменты для разработчиков игр и приложений, а также более привлекательный интерфейс благодаря Material 3 Expressive.

Android 16 уже доступна для смартфонов Google Pixel, а в ближайшее время обновление получат и другие устройства.