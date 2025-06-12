Meta объявила о запуске новой ИИ-модели V-JEPA 2

Meta представила новую модель искусственного интеллекта, V-JEPA 2, которая позволит роботам и беспилотным транспортным средствам лучше понимать физический мир. Эта модель, способная анализировать трёхмерное пространство и предсказывать поведение объектов с минимальным объёмом данных, позволяет, например, предвидеть падение мяча со стола или понимать, что скрытый из виду объект всё ещё существует.

V-JEPA 2 формирует собственное представление о реальности, принимая решения с учётом физических законов, что является важным шагом к созданию систем, способных не только обрабатывать информацию, но и планировать действия.

Главный научный руководитель Meta по ИИ, Ян ЛеКюн, подчеркнул, что понимание физического мира – задача, принципиально отличающаяся от обработки естественного языка. Он описал V-JEPA 2 как абстрактную цифровую модель реальности, позволяющую ИИ предсказывать последствия своих действий.

Технология найдёт применение в робототехнике и автономном вождении, обеспечивая мгновенную интерпретацию окружающего пространства. В контексте глобальной гонки ИИ с OpenAI, Microsoft и Google, сообщается о планах Марка Цукерберга инвестировать 14 миллиардов долларов в компанию Scale AI, что, по данным CNBC, является частью стратегии развития искусственного интеллекта в Meta.