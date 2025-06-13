WhatsApp начал тестировать новую ИИ-функцию

WhatsApp тестирует новую функцию на основе ИИ, которая автоматически создаёт краткие резюме непрочитанных сообщений в чатах, группах и каналах. Пока эта возможность доступна лишь ограниченному числу бета-тестеров Android.

Для использования функции, требующей активации режима защищённой обработки данных (Private Processing), пользователи увидят кнопку "Meta AI" вместо обычного счётчика непрочитанных сообщений. Нажатие на кнопку отобразит краткое содержание переписки. WhatsApp гарантирует, что сообщения не сохраняются и не связываются с аккаунтом пользователя; обработка происходит в изолированном облаке, а резюме удаляются после просмотра.

Функция автоматически отключена в чатах с расширенной приватностью. Дата выхода обновления для Android и iOS, а также список поддерживаемых языков и регионов пока неизвестны. Кроме того, в коде обнаружена ещё одна функция на основе ИИ — "Writing Help", которая поможет пользователям улучшить стиль и ясность своих сообщений перед отправкой, также используя Private Processing.