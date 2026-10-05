В Беларуси пройдет Международная олимпиада по искусственному интеллекту «AI.BY»

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Одним из знаковых мероприятий в сфере искусственного интеллекта станет проведение в Минске с 16 по 20 марта 2027 года Международной олимпиады по искусственному интеллекту «AI.BY».

Согласно условиям участия в Олимпиаде, каждая страна может быть представлена одной официальной командой, состоящей из 5 (пяти) учащихся и двух менторов. Кроме того, учащиеся должны быть моложе 19 лет по состоянию на 1 февраля 2027 года, являться владельцами паспортов представляемой ими страны или получать среднее образование в этой стране более одного академического года.

Регистрация будет доступна на официальном сайте учреждения образования «Национальный детский технопарк» с 4 по 30 января 2027 года.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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