Google ограничит бесплатный доступ к ИИ-моделям Gemini

Американский технологический гигант Google с 9 октября ограничит доступ к своим ИИ-моделям Gemini Flash и Gemini Pro. Теперь воспользоваться ими смогут только обладатели платной подписки.

Соответствующая информация появилась на сайте справочного центра компании. «С октября 2026 года для пользователей личных аккаунтов изменится доступ к моделям в приложениях Gemini. Для тех, у кого нет подписки с ИИ, эти изменения вступят в силу 9 октября. Пользователи с подпиской AI Plus получат информацию о сроках в электронном письме», — приводит портал сообщение компании.

Уточняется, что владельцы бесплатных аккаунтов не лишатся возможности пользоваться версией Gemini Flash-lite.