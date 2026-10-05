Резиденты ПВТ представили разработки на «ИННОПРОМ. Беларусь»

С 30 сентября по 2 октября 2026 года в Минске прошла II Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Свои разработки и продукты на выставке представили резиденты Парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

На экспозиции ОАО «ИнДев Солюшенс» демонстрировала технологии дистанционного управления беспилотной карьерной техникой. На совместном с ОАО «БЕЛАЗ» стенде представлено действующее рабочее место оператора, с которого можно управлять 90-тонным карьерным самосвалом БЕЛАЗ-7558R.

ООО «Альгимед Техно» презентовало решения для диагностики женского здоровья, неонатального скрининга, а также широких аналитических и исследовательских задач в науке и медицине. Оборудование и реагенты компании востребованы в странах СНГ. Представленные решения также создают возможности для снижения зависимости от зарубежных поставок и развития отечественного производства медицинского оборудования.

ООО «Игры Разума Софт» демонстрировало модульный интерактивный программно-аппаратный комплекс «Обучение профильных специалистов, техника безопасности: сварочные работы», который предназначен для формирования, отработки и объективной оценки практических навыков выполнения электродуговой сварки в виртуальной среде с использованием средств визуализации, специализированных контроллеров и массогабаритных макетов заготовок. Комплекс обеспечивает совмещение реальных физических элементов рабочего места с их цифровым представлением в виртуальной сцене и ориентирован на использование в учебных центрах, организациях профессиональной подготовки, классах производственного обучения и демонстрационных зонах.

ООО «СТиМ-техно» знакомило посетителей с комплексными решениями для развития городской мобильности и повышения безопасности дорожного движения. Разработки резидента охватывают такие сферы как организация дорожного движения, транспортное планирование и моделирование, цифровую инвентаризацию городской инфраструктуры и др.

ООО «Масштабные решения» презентовало программные продукты, среди которых системы электронного документооборота и электронных хранилищ данных для различных отраслей экономики.

В рамках «ИННОПРОМ. Беларусь» Парк высоких технологий посетили делегации Челябинской области, Республики Саха (Якутия) и Ханты-Мансийского автономного округа Российской Федерации, а также Республики Казахстан и Королевства Камбоджа. Гости познакомились с белорусской моделью развития IT-отрасли, историей и достижениями «Кремниевой долины Восточной Европы», а также с разработками компаний-резидентов ПВТ.