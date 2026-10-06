OpenAI и Synopsys создают ИИ-модель, которая сама проектирует чипы

OpenAI и Synopsys, один из крупнейших разработчиков ПО для проектирования микроэлектроники, заключили долгосрочное стратегическое партнёрство. Их цель — создать специализированную ИИ‑модель GPT‑Synopsys, которая сможет рассуждать о проектировании и создании чипов и напрямую управлять инструментарием Synopsys.

Инженеру останется формулировать цели, а затем проверять и утверждать результаты, полученные моделью. Модель будет работать на вычислительной инфраструктуре OpenAI. Компании подчёркивают, что данные заказчиков не будут использоваться для дообучения и будут храниться в зашифрованном виде.

Ранние тесты с производителями полупроводников уже идут, а планы по продаже продукта и совместному разделению выручки обсуждаются. Глава Synopsys Сассин Гази уверен, что ИИ способен значительно ускорить процесс разработки микросхем.

Сооснователь OpenAI Грег Брокман назвал партнёрство шагом к более совершенным чипам и продвинутому ИИ. Для OpenAI это не первый шаг в полупроводниковую отрасль: компания уже сотрудничает с Broadcom над чипами, оптимизированными под ИИ‑модели, а недавно представленный Jalapeño оказался конкурентоспособным на фоне специализированных аналогов. Партнёрство укладывается в общий тренд: спрос на вычислительные мощности для обучения и запуска моделей растёт быстрее, чем индустрия успевает выпускать новые чипы. Инструмент, ускоряющий цикл проектирования, может сократить разрыв между потребностями ИИ‑компаний и возможностями фабрик.