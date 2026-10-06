DeepSeek выпустила десктопную версию Harness

DeepSeek выпустила превью Harness v0.2 с открытым исходным кодом и полноценные настольные приложения для macOS и Windows. Десктоп-версия поддерживает перетаскивание файлов мышью, а все изменения можно отслеживать в боковой панели.

Разработчики сообщили, что продукт находится в активной разработке: интерфейс может измениться, часть функций работает в экспериментальном режиме. Но основные инструменты для работы и разработки уже доступны. Основа Harness — открытая архитектура Cordis. Именно на ней построены интерфейсные элементы и ключевые рабочие инструменты. Новый Harness умеет анализировать документы, таблицы и PDF-файлы, строить графики, собирать презентации и верстать HTML‑страницы.

В разработке он может править проекты и запускать код, демонстрируя превью прямо в окне чата; при необходимости любой файл можно открыть в локальном редакторе. Отчёты можно настраивать так, чтобы агент выдавал либо готовый итог, либо подробный пошаговый разбор для устранения ошибок. Для регулярных задач появился инструмент Automation Task: он сохраняет историю запусков, позволяет корректировать инструкции и задавать частоту выполнения. Расширения теперь устанавливаются через встроенный менеджер по имени пакета — терминал больше не нужен. В экспериментальном режиме плагин можно создать прямо в чате по обычному текстовому запросу.